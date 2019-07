Domani, a Nanchino, il derby tra Juve e Inter. Proprio nel quartier generale della Juventus. A Tuttosport ha parlato Cecchi, il console di Shanghai. "I bianconeri sono una delle squadre italiane più conosciute e seguite in Cina, particolarmente apprezzata per i successi sportivi, per la sua storia e i giocatori importanti che vi hanno militato (tra cui appunto Baggio), per il modello di organizzazione di business (penso ad esempio allo Juventus Stadium) e l'efficace azione di marketing (anche in partnership con un importante operatore crocieristico", le sue parole raccolte dal quotidiano.