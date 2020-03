Si è tenuto oggi il consiglio straordinario della Lega Calcio per capire gli sviluppi del campionato in questa situazione di emergenza. Nessuna delibera è uscita, ma solo un nuovo appuntamento, fissato per il 4 marzo a Roma con la presenza dei club di Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dal consiglio è però filtrata una notizia molto significativa: tutti sembrano infatti concordi nel "no" assoluto a giocare le partite a porte chiuse.



Così, con il primo vincolo fissato, il 4 marzo si dovrebbe partire da due opzioni: o si gioca e si torna alla normalità, oppure si rinvierà ancora, incastrando il prima possibile i recuperi sul calendario.