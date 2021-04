2









La FIGC rilancia. Nel corso del Consiglio Federale di oggi ha approvato la norma cosiddetta "anti-Superlega", che prevede che le società fondatrici o partecipanti a una competizione diversa da quelle Uefa, non possano partecipare ai campionati nazionali organizzati dalla Federcalcio. Nel caso in cui quindi venisse creata una competizione simile a quella che era stata varata da Inter, Milan e Juve, queste società saranno escluse. Una norma che rientra rientra nelle modifiche all'articolo 16 delle Noif (Norme organizzative interne federali): "Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla Uefa e dalla FIGC".



GRAVINA - Il presidente Figc Gabriele Gravina ha anche parlato in merito alla crisi economica: "Ho chiesto che per la stagione 2021-2022 le società non superino con le spese l'80% dei ricavi. Chi vorrà spendere di più dovrà mettere una garanzia fidejussoria. Così eviteremo alternative fantasiose che possano turbare gli equilibri". SUPERLEGA - “Quanto alla norma anti superlega, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l’affiliazione. Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia. Al momento non abbiamo notizia di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma verrà inserita nelle licenze nazionali e poi sarà incardinata nel codice di giustizia sportiva. Se, entro la scadenza delle domande ai campionati nazionali, qualcuno aderisce ad altri campionati di natura privatistica, è fuori".