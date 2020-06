Il Consiglio federale sta producendo sentenze. L’ultima è la decisione riguardo le date della prossima sessione di calciomercato: stando a quanto riporta Sky Sport, la finestra si aprirà l’1 settembre per poi chiudersi il 5 ottobre. Dunque si dovranno aspettare ancora 3 mesi per scoprire quali colpi di mercato verranno annunciati dai club, nel frattempo, spazio al calcio giocato. Nella riunione di oggi, è stata votato come piano B, nel caso in cui la Serie A si fermerà nuovamente, l’utilizzo di playoff e playout. L’algoritmo verrà utilizzato solo come terza strada. Monza, Vicenza e reggina verranno promosse in Serie B, mentre la Serie A femminile non ripartirà.