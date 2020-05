Prime indiscrezioni sul consiglio Federale che si è tenuto oggi a Roma. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com: stop definitivo a Dilettanti, il consiglio direttivo stabilirà i criteri di compilazione per le classifiche e li porterà a inizio giugno al Consiglio federale. I campionati di Serie A, B e C rimangono aperti, c'è possibilità di chiuderli fino al 31 agosto. Per quanto riguarda la Serie C, ha 4 possibilità per il finale di stagione: uno, concludere normalmente sul campo (ipotesi praticamente impossibile); due, disputare i posti in b attraverso un format nuovo tutto da studiare; tre, disputare solo playoff e playout con l'attuale classifica; quattro, studiare un algoritmo per individuare promosse e retrocesse.​