E' in programma per oggi alle 12 un Consiglio Federale che come ​ordine del giorno ha: "competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/20: provvedimenti conseguenti". La Lega Serie A presenterà la seguente proposta: se il campionato non potrà essere concluso sul campo, lo scudetto non sarà assegnato e non ci saranno retrocessioni a meno che non siano aritmetiche (per i posti in Europa, invece, ci sarà la media punti in casa e in trasferta moltiplicata per le restanti giornate, un algoritmo "a metà).



GRAVINA- Un piano già votato da 16 squadre su 20 (Juve compresa) in Assemblea ma che va contro al pensiero di Gravina, presidente della Figc, il quale aveva spiegato come i format dei campionati non potessero cambiare, con una A, quindi, sempre a 20 squadre. E se si vogliono bloccare le retrocessioni, non si possono avere delle promozioni. Cosa che ovviamente non soddisfa la Serie B che ha squadre come il Benevento, praticamente già promosse nella massima serie. L'altra ipotesi, spinta da Gravina (oltre all'algoritmo), è quella che si possano giocare i playoff e i playout, previsti inizialmente in caso di sospensione temporanea. Serviranno 11 voti per determinare la scelta definitiva. E i rappresentanti della Serie A sono 3. Il Consiglio, inoltre, dovrà ratificare la proposta di Gravina di escludere dal campionato le squadre che non rispetteranno il protocollo medico. MERCATO - Non è all'ordine del giorno ma si discuterà anche di mercato o meglio, di come gestire i "casi" di mercato di calciatori che vanno in scadenza il 30 giugno. I club aspettano un accordo collettivo che, secondo La Gazzetta dello Sport, è pronto da giorni. Per chi va in scadenza (Vedi Ibra, Callejon ecc) sono previste due mensilità di pagamento in più alle condizioni del contratto in essere. Per i prestiti come Kulusevski dalla Juve al Parma, invece, si parla di una spartizione dello stipendio: per questo finale di stagione il giocatore percepirà gli emolumenti pattuiti con il club per cui è ora tesserato: poi, per la stagione 20/21, la società proprietaria del suo cartellino comprimerà in 10 mensilità l’ingaggio annuo convenuto.