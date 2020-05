Prime indicazioni dal Consiglio Federale che si sta svolgendo a Roma: secondo indiscrezioni che trapelano, l'indicazione sarebbe quella di concludere i campionati professionistici (Serie A, B e C), mentre non sarebbe stata discussa l'opzione playoff/playout in quanto l'intenzione delle componenti federali sarebbe quella di una ripresa 'regolare' dei campionati. Nel pomeriggio è atteso un comunicato con le decisioni ufficiali.