Domani è il giorno di un consiglio federale che si promette caldissimo. Il Corriere della Sera scrive che "alcuni club non si fidano della fedeltà di Lotito, consigliere Figc insieme al presidente Dal Pino e a Marotta, temendo che voglia in qualche modo tutelare gli interessi della Salernitana di sua proprietà e in corsa per arrivare sino ai playoff per la promozione in A. Lotito però ha garantito che rispetterà il mandato. Ci sono 21 voti in gioco, compreso quello di Gravina, e per far passare la delibera assembleare ne servono 11".