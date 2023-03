Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della FIGC, non ci sarà sospensiva. Dunque, si andrà in Camera di Consiglio il 23 marzo prossimo. COme riporta Tuttosport: "il Consiglio di Stato decide di vanificare la mossa della Figc di continuare a mantenere segreta l'ormai famosa carta che Procura Federale e Covisoc hanno negato più volte alla difesa della Juventus. La famosa nota 10940 dovrà dunque, come stabilito dal Tar, essere consegnata entro martedì prossimo agli avvocati che rappresentano il club bianconero.".