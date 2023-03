Come racconta il Corriere dello Sport, ieri si è tenutaa proposito dell’obbligo imposto dal Tar del Lazio alla Procura Federale di mettere a disposizione dei legali di Federico Cherubini e Fabio Paratici quella che è diventata famosa come la «carta segreta Covisoc», la nota 10940 costituita da uno scambio di missive tra Covisoc e Procura Federale: documento già a disposizione dei legali bianconeri ma che attende la decisione del Consiglio di Stato per poter essere ammessa o no in sede processuale. La difesa della Juve sperava di trovare la prova del fatto che l’inchiesta fosse cominciata ben prima dell’inizio ufficiale, con relativo vizio di forma e annullamento della sentenza sul caso plusvalenze (anche se la Juve non viene mai nominata).