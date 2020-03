Mercoledì 4 marzo è una giornata chiave per gli equilibri del calcio italiano. Alle 10 è iniziato un Consiglio di Lega decisivo per decidere calendario e modus operandi in questa situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus. Alle 12 circa è invece in programma l'Assemblea di Lega. Segui su Ilbianconero.com la diretta della giornata.



Ore 12.20 - Concluso il Consiglio di Lega: i dirigenti presenti stanno ratificando l'annullamento dell'assemblea per mancanza del numero legale, poi procederanno a una riunione informale.



Ore 12.14 - Niente Assemblea di Lega: il numero minimo di 14 presenti non è stato raggiunto, ci si è fermati a 9 società presenti.



Ore 12.02 - L'assemblea di Lega sarà valida qualora si toccasse il numero di 14 club presenti.



Ore 12.00 - Ipotesi domenica sera per Juve-Inter: il sempre più decreto governativo che prevede di giocare a porte chiuse per i prossimi 30 giorni in tutta Italia potrebbe portare la Lega ad anticipare a domenica sera la sfida scudetto, che nelle ultime ipotesi doveva giocarsi lunedì alle 20.45 a porte aperte.



Ore 11.52 - Arrivato da poco al Coni anche Fabio Paratici, CFO della Juve.



Ore 11.45 - Arrivati anche il ds della Fiorentina Daniele Pradè e Luca Percassi, figlio del presidente dell’Atalanta.



Ore 11.30 - Arrivato al Coni Francesco Calvo, Chief operating officer della Roma. In arrivo, dunque, anche dirigenti non facenti parte del consiglio. Alle 12 è in programma l'assemblea.



Ore 11.00 - Si discute sulle gare a porte chiuse di marzo, sui recuperi della ventiseiesima giornata di campionato e su come collocare nel calendario le semifinali di Coppa Italia.



Ore 10.45 - Inizia il Consiglio di Lega. Presenti Beppe Marotta e Alessandro Antonello per l'Inter, poi Claudio Lotito, Paolo Scaroni, Stefano Campoccia e Umberto Marino.