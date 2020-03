"Il consiglio sta per finire. L'assemblea è andata deserta", così il Presidente del Milan Paolo Scaroni, uscendo dal palazzo del Coni. Il Consiglio di Lega che avrebbe dovuto prendere una decisione sul calendario e disputa delle partite rimandate per l'emergenza coronavirus, infatti, è stato annullato a causa della mancanza del numero legale di partecipanti, ovvero almeno 14 club. I club presenti erano invece soltanto 9: la Juve con Fabio Paratici, il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali oltre a rappresentati di Inter, Lazio e Atalanta. Presente al Coni anche la Fiorentina che però ha incontrato Malagò e non ha preso parte alla riunione.