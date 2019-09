Conosci queste curiosità sulla Juve? Partecipa al sondaggio

Anni di successi, di vittorie, di record, di gioie ma anche di dolori. E' la Juve, in tutto e per tutto, è la squadra che unisce il maggior numero di tifosi in Italia, che ne emoziona a milioni in ogni angolo del mondo, che racchiude sotto i suoi colori - bianco e nero - le speranze di tutti gli juventini. Una Juve che è cambiata tanto in questi ultimi 8 anni, ma che nel suo rinnovamento ha avuto sempre un fil rouge: la vittoria. 8 scudetti, innumerevoli record e nuovi successi ancora da ottenere.