Nonostante la vittoria per 3 a 0 contro l', ieri sera coach Joenon è sembrato troppo soddisfatto dell'approccio alla gara della sua. Oggi, però, il mister ha un motivo per sorridere. Non solo perché è il suo compleanno, compie 52 anni, ma anche per il video che la Juventus gli ha regalato, con alcune delle sue calciatrici intente a cimentarsi con lo slang australiano prima di, ovviamente, augurargli buon compleanno.