Il Coni ha lanciato il suo appello. Come risultato dalla riunione del Comitato Olimpico italiano di oggi pomeriggio , uno dei massimi organi che controllano lo sport in Italia chiederà al governo la sospensione di tutte le attività sportive fino al 3 aprile. Una richiesta forte, quella portata avanti dal presidente Giovanni Malagò e dai membri effettivi dell'assemblea, che coinvolge non solo lo svolgimento del campionato di Serie A. Sospesa la competizione nazionale, resta però aperto il capitolo legato alle competizioni europee.Su questo aspetto, il comunicato del Coni parla chiaramente, in quanto non ha la responsabilità di scegliere su competizioni gestite al di fuori dell'Italia: "​Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali,". Quindi, tutto ancora in sospeso per la Champions, con la Juve che potrebbe trovarsi nella paradossale situazione di giocare in Europa e non in campionato.