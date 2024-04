Come esce la Juve in crisi di questi ultimi tempi dal doppio confronto con la nuova Lazio di Tudor? Rinata? Più che altro ritrovata. Forse. Nel senso che il mister è dovuto passare per l’estrema confusione dell’Olimpico prima di individuare le mosse giuste, che sono poi sempre le stesse.. Alla faccia di quelli che il 4-3-3 e Chiesa è fuori ruolo. La sbandata della Juventus è stata fondamentalmente di natura psicologica. Dopo l’Inter, il crollo, la consapevolezza di essere inferiori. Altro paio di maniche (e questa è la mia posizione personale), sostenere la necessità di un cambio tecnico a fine stagione, a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo minimo (la Champions).A distanza di pochi giorni ha capito come colpirla, andando a mirare proprio i meccanismi difensivi in rodaggio. La Lazio non poteva mostrarsi impeccabile, difensivamente parlando, in così poco tempo. Perché come dicevamo la volta scorsa su questa rubrica, tra Sarri e Tudor c’è un abisso tattico. Solo sondando quell’abisso Allegri avrebbe potuto trovare una soluzione… E come nelle migliori notti di Champions, Max è riuscito ad aggiustare la squadra nell’arco del doppio confronto.