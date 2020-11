Ieri sera si è aggiunto un nuovo tassello al racconto del calcio in tempi di pandemia. Dopo tutte le particolarità osservate negli ultimi mesi, ieri si è aggiunto il blocco imposto da alcune Asl alla partenza per le nazionali di calciatori che fanno parte di gruppi squadra dove sono emerse alcune positività. Le Asl di Firenze e Roma, quindi, hanno impedito ai calciatori di Fiorentina, Roma e Lazio di raggiungere in ritiro i connazionali; lo stesso non è avvenuto per le Asl di Crotone, Genova e Milano. A far la voce grossa, in questo caso, è stato Marotta che, intervenuto telefonicamente all'Ansa, ha denunciato l'iniquità della situazione e chiesto che il ministro Spadafora intervenga.