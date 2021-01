Così non va, decisamente. Il ko contro l'Inter ancora rimbomba nello spogliatoio della Juventus. "Sì può perdere, ma non in questo modo" ha detto Alessio Tacchinardi, uno che vestire quei colori sa bene cosa significa., per dimostrare che quello di San Siro è stato solo un - brutto - passo falso.- Nel post partita con l'Inter il capitano Giorgio Chiellini ci ha messo la faccia - come spesso succede nei momenti di difficoltà - facendo capire, con timore, che forse la Juve è arrivata alla fine di un ciclo. Tanti trofei, vittorie e sorrisi negli ultimi anni, ora è arrivato il momento di restare tutti uniti per raggiungere quel decimo scudetto consecutivo che avrebbe qualcosa di straordinario. Basta ritrovare quell'umiltà di voler vincere ogni partita a tutti i costi, ha spiegato Tuttosport, secondo il quale- L'allenatore ha cercato di tirare fuori l'orgoglio di ogni singolo giocare e l'amore per questa squadra.. Il tecnico aveva chiesto un confronto alla squadra già dopo la sconfitta con la Fiorentina, ma stavolta la situazione è ancora più delicata e l'allenatore era ancora più arrabbiato.- La prima cosa che ha fatto. Domani si riscende di nuovo in campo, contro il Napoli in Supercoppa, per capire se la Juve ha ancora fame di vittorie.