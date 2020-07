di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Sarà ancora Ronaldo-Dybala la coppia d'attacco della Juventus a Udine. Il portoghese e l'argentino hanno segnato 41 gol in due in questa stagione e oggi pomeriggio c'è stato un confronto tra il tecnico bianconero e CR7: "Ci ho parlato 10 minuti poco fa - ha detto Sarri in conferenza - e mi ha detto che si sente benissimo, penso faccia parte del suo DNA, la grande capacità di proiettarsi subito sull'obiettivo successivo dal punto di vista fisico e mentale, uno che ha queste motivazioni riesce ad andare oltre tutto, anche alla fatica. E' un fuoriclasse nella testa". Nessuna sorpresa, quindi, Cristiano Ronaldo non riposa e sarà regolarmente in campo alla Dacia Arena. Per lui il campionato non vuol dire solo scudetto ma anche tanto altro.



IMMOBILE E LEWA - Dopo essere diventato il primo calciatore a segnare 50 gol in Liga, Premier League e Serie A, CR7 ha nel mirino altri primati personali. Gli basta un gol per eguagliare Felice Borel e diventare il miglior marcatore nella storia della Juve in un singolo campionato (31 reti) ma le ultime quattro gare del campionato serviranno pure per vincere la classifica marcatori in Serie A (Immobile ha il suo stesso numero di reti attuali, 30) e soprattutto la Scarpa d'Oro che in assenza del Pallone, d'Oro, sarà il riconoscimento più importante per i migliori attaccanti d'Europa. Robert Lewandowski dista solo quattro reti, tante quante le partite che restano da giocare in campionato.



COME GESTIRLO - E quale sarà la gestione di Sarri una volta vinto lo scudetto? Ormai mancano quattro punti al traguardo, il che vuol dire che già domenica sera contro la Samp, al più tardi (via libera agli scaramantici), i bianconeri potranno portare a casa il nono titolo consecutivo. Quando accadrà, che ne sarà di Ronaldo? Giocherà per prendersi i suoi record oppure riposerà per arrivare fresco e riposato alla Champions? Ogni decisione che prenderà l'allenatore sarà certamente concordata con il campione portoghese che non ha preso bene le volte in cui Sarri lo ha tolto dal campo (sempre a gara in corso). Se vorrà giocherà, e con classifica marcatori e Scarpa d'Oro in ballo sembra difficile pensare che CR7 possa tirarsi indietro, anche se per giocare partite che non hanno importanza in termini di classifica. Prima lo scudetto aritmetico, poi Sarri ci penserà ma se Ronaldo accetterà un consiglio, forse l'allenatore (con lo scudetto in tasca) gli direbbe di riposare e mettere nel mirino il Lione. Un modo per risolvere l'eventuale problema però c'è: segnare così tanto nelle prossime due per prendersi subito i suoi record.



@lorebetto