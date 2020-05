Da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, dal pragmatismo di uno al sarrismo dell’altro toscano. Quando la Juventus aveva deciso di iniziare una nuova era in panchina, aveva ben in mente cosa voleva dire portare l’ex Napoli a Torino. Grazie ai dati di Comparisonator, è possibile effettuare un paragone tra la Juve di Sarri e l’ultima di Allegri (2018-19). I numeri lo evidenziano e danno ragione al cambio di filosofia, i bianconeri quest’anno hanno una media di passaggi a partita più alta. Quello che sorprende, sono però le azioni offensive. La Vecchia Signora di Allegri attaccava di più: 76 azioni offensive contro le 70 di oggi. Inoltre, tra duelli offensivi, difensivi e aerei non c’è storia, la squadra del livornese batte quella di Sarri.