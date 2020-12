La svolta dello spogliatoio, così la Juve ha ribaltato il derby. 45' di cuore, grinta e voglia per ritrovarsi, perché spesso lo spogliatoio è sinonimo di gruppo e sabato sera, intorno alle 18.45 potrebbe esserne nato uno più solido nel ventre dell’Allianz Stadium. Come scrive Tuttosport, nell’intervallo del derby è nato qualcosa: forse non qualcosa di definitivo e la svolta non è quella che porta a 26 vittorie consecutive, ma un mattone importante è stato posto nella costruzione della nuova (e giovane) Juventus. Anche Bonucci ha raccontato di un confronto fra giocatori, nel quale i senatori della squadra e i giocatori di maggiore carattere hanno scosso le coscienze dei compagni dall’agonismo un po’ assopito. E nella ripresa si sono visti i risultati. Qui, su ilBianconero.com, vi avevamo segnalato anche un'insolita visita di Pavel Nedved nel tunnel degli spogliatoi all'intervallo. Chissà che anche questo non abbia contribuito, insieme a qualche parola...