I tifosi della Juventus sono delusi dalla stagione della squadra di Pirlo: dopo dove scudetti consecutivi c'è il rischio che i bianconeri non si qualifichino neanche per la prossima Champions League. Un flop totale del quale- uno dei leader dello spogliatoio che ha già annunciato l'addio a fine stagione - aveva provato a discutere con alcuni tifosi ai cancelli della Continassa prima della gara col Sassuolo: "Stiamo attraversando un cambio dai, un cambio generazionale". Ma il dubbio è un altro: "Sembra che i giocatori non seguono Pirlo"; "No - replica subito Gigi - non è quello il motivo. ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo e mi alleno con loro. E' andata così, dai". I tifosi incalzano con una domanda: "Ci credete ancora alla qualificazione in Champions?", "Per forza ragazzi!" è stata la risposta da leader di Buffon.