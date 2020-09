1









Mauricio Isla e Arturo Vidal. Due cileni, due ex juventini. Oggi Isla gioca nel Flamengo, ed ecco cosa ha rivelato al canale tv tematico della squadra brasiliana: "Ho avuto l'opportunità di parlare con Arturo Vidal. Mi ha detto 'aspetta altri due anni che arrivo al Flamengo'. Sarebbe molto bello per Arturo giocare per questo club che ha tutto, è molto bello, verrebbe accolto come una star assoluta per tutta la sua carriera e ovviamente potrebbe giocare per una delle migliori squadre del mondo. Per il suo calcio, per la sua dedizione, sarebbe accolto così ovunque"