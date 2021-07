La protagonista del quarto episodio di Confidence Makes Us Do Everything è il difensore della Juventus Women. Tema del giorno: l'essere un esempio per le più giovani."Quando gioco non penso se sto dando un esempio giusto o no, perché io sono me stessa e penso di trasmettere i giusti valori, la giusta disciplina e il giusto comportamento. Anno dopo anno sto iniziando a sentire questa responsabilità soprattutto perché in prima squadra arrivano molte giovani. Mi piace fare da chioccia alle ragazzine e dare loro il giusto esempio. Se sei in grado di porti i giusti obiettivi poi fai di tutto per raggiungerli".