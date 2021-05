Saranno tanti i nodi dell’organico che Massimiliano Allegri dovrà risolvere. Lui ci sta già pensando e, come riporta Tuttosport, a metà settimana incontrerà Federico Cherubini, successore di Fabio Paratici amici da diverso tempo, per discutere la rosa che verrà. I due si confronteranno a 360° anche con Pavel Nedved, tra giocatori da confermare, esuberi, obiettivi e alternative. Insomma, su tutto, per costruire una nuova Juve vincente. Si tratta di un listone di circa 50 nomi.



Sfoglia la gallery per scoprire la Juve che verrà, tra chi rimane, chi può arrivare e chi verrà sacrificato