Mauro Icardi vuole soltanto la Juventus. Ve lo abbiamo raccontato a più riprese nelle scorse settimane, ma il tempo passa e il prossimo 2 settembre, data della chiusura di questo mercato estivo, si avvicina. L'attaccante argentino, però, non vede altro che un futuro in bianconero, dopo che ha capito che non farà parte del progetto dell'Inter di Antonio Conte. In questo senso, arrivano ulteriori conferme dalla Spagna e da Fichajes.net: c'è soltanto la Juventus nei desideri di Icardi e Fabio Paratici, una volta concluse le tante cessioni in programma, partirà all'assalto.