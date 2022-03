"Avevo già firmato con il Real Madrid, ma quando ha chiamato la Juve non ho avuto più nessun dubbio". Lo ha raccontato Max Allegri a GQ, raccontando un retroscena sul suo doppio quasi trasferimento a Madrid, sponda blancos. Tutto quasi fatto, poi l'affare saltò. Perché? I particolari del mancato trasferimento vengono dati dal quotidiano spagnolo As, che cita due fattori come decisivi nella scelta. Primo, il tempismo: se Zidane avesse annunciato prima la sua partenza, la Juventus non avrebbe avuto il tempo di convincere Allegri a tornare. L'allenatore italiano aveva questa offerta e quella della Juve, ma era in attesa del Madrid e aveva già escluso di andare all'Inter.



A MAGGIO - Poi, la svolta. Dopo l’incontro tra Zidane e il Real, i Galacticos avrebbero informato Allegri del via libera, ma il tecnico italiano, a quel punto, avrebbe accettato l’offerta della Juve. Secondo As, il contratto per Allegri al Real era stato addirittura già preparato: tre anni, guadagnando più di quanto guadagna ora alla Juventus.