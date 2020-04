L'Uefa l'ha confermato: se non dovesse continuare la stagione, alla fine varrà la classifica al momento dell'interruzione. Dunque, non il ranking. Una notizia attesa in questa giornata di riunioni e di decisioni in quel di Nyon. In ogni caso, l'imperativo resta lo stesso: bisogna fare il possibile per salvare il 2019-2020: la stessa Uefa ha raccomandato alle leghe e alle federazioni di concludere i campionati nazionali, pur preservando un piano B importante. Quale? Quello stabilito dalla riunione del comitato esecutivo: cristallizzare la classifica qualora ci fosse l'impossibilità di proseguire.