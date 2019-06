Okay, il prezzo è giusto. Cioè, più o meno: perché un accordo vero e proprio tra la Juventus e il Chelsea per liberare Sarri, al momento, resta comunque da trovare. C'è stata un'intesa di massima trovata nell'ultimo incontro avuto tra Paratici e i Blues,O almeno questo è quanto arriva dai tabloid inglesi oggi in edicola.Andiamo in ordine di... fiducia: è la BBC a parlare di un accordo di massima tra le parti, intorno ai 5 milioni di sterline. Un agreement pattuito proprio in queste ore, al quale Paratici sarebbe arrivato dopo un lungo sforzo. Più cauti, invece, il Sun e il Daily Telegraph: il primo spara 7 milioni di sterline come unico modo per scavalcare la presa di posizione del Chelsea; il secondo conferma le cifre della BBC e rilancia: non c'è ancora stata la stretta di mano tra le parti. Dunque, confermate le prime indiscrezioni de IlBianconero.com : ci vuole pochissimo per Sarri, ma quel che manca è proprio l'ultimo ok.