Nuove conferme dall'Inghilterra circa l'interesse della Juventus per Erling Braut Haland, 19enne attaccante del Red Bull Salisburgo, autore di una tripletta in Champions League contro il Genk. Lo scrive il Mirror, dopo l'anticipazione di Calciomercato.com. Il centravanti norvegese del Salisburgo, a quota 17 gol in 9 partite, è un colosso da 194 centimetri rapido nei movimenti e dotato di una buona tecnica. Il giocatore è stato acquistato per 5 milioni di euro dal Bryne, e per gli austriaci sta già facendo sfraceli. 14 gol in 8 presenze tra campionato e Coppa, arrivando a 17 in 9 con quelli rifilati al Genk: la media di quasi 2 reti a partita gli vale l'attenzione di tutti i big club d'Europa. Compreso il club bianconero.