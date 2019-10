Arrivano conferme dall'Inghilterra sulla possibile strategia della Juventus per arrivare a Paul Pogba, scontento di lusso in casa Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, Fabio Paratici starebbe pensando di mettere sul piatto i cartellini di Emre Can e Mario Mandzukic, oltre a un lauto conguaglio, per convincere i Red Devils a cedere Pogba, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2021.