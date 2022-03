Antony Matheus dos Santos, per tutti più semplicemente Antony. La Juve ha messo gli occhi anche sull'esterno offensivo mancino che ormai da due stagioni sta convincendo con la maglia dell’Ajax: 122 presenze e 27 gol, di cui 3 in Champions League. Il tutto a 22 anni. E la Juve nel suo viaggio in Brasile sonda il terreno... "A volte - scrive Tuttosport - un giocatore non lo vai a vedere solo perché devi studiarlo, ma anche perché devi dimostrargli un certo livello di interesse. Fargli sentire quanto lo ritieni funzionale al progetto. E in questo senso la storia del mercato bianconero degli ultimi 10 anni è ricca di missioni fatte - a volte dallo stesso Fabio Paratici , ora ds del Tottenham - per andare a conoscere parenti di potenziali obiettivi di mercato". Dagli ambienti brasiliani del calciomercato filtrano quindi conferme sul fatto che anche la Juventus è sulle tracce di Antony, a maggior ragione dopo il viaggio di Matteo Tognozzi , capo scout e braccio destro del ds Federico Cherubini, in Sud America. Antony, volto della nuova generazione brasiliana, ha già mostrato un’ottima intesa con Danilo nella catena destra del 4-2-3-1 della Seleçao. E convinto, una volta di più. Ma come si fa?

IL PIANO - La Juventus sta rivoluzionando un po' tutto, anche l'attacco: a gennaio ha investito su Vlahovic, qualche giorno fa ha salutato Dybala, forse farà lo stesso con Bernardeschi e più avanti discuterà del riscatto di Alvaro Morata. L'anno prossimo ci saranno quindi il serbo, Federico Chiesa più uno o due altri elementi di spessore. Antony? Può essere, ma non dipende solo dalla Juve. L’Ajax non fa sconti, il suo cartellino costa 60-70 milioni di euro, ma anche il Manchester City e il Bayern Monaco pensano al grande colpo.