di Cristiano Corbo, inviato a Lione

Nelle ultime ore era circolata la voce - mai confermata dalla società bianconera - di una possibilità di giocare Lione-Juventus a porte chiuse. Escludendo, perciò, tutti i tifosi, compresi quelli che si sono già mossi dall'Italia per raggiungere la Francia, perlopiù in pullman. Arrivano, invece, conferme definitive: l'andata degli ottavi di Champions League si giocherà con il pubblico regolarmente sugli spalti.



E' stata però attuata una misura di controllo per i tifosi juventini in quel di Lione. All'uscita dai rispettivi pullman, infatti, a tutti viene consegnato un braccialetto rosso da indossare. Secondo quanto appreso da ilBianconero.com, non sarà una mossa volta ad identificare gli italiani dopo i recenti casi di coronavirus, ma un modo per agevolare la distribuzione dei biglietti. Tali bracciali, infatti, serviranno per il ritiro.