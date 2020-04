Conferma o cessione? In attesa della ripresa degli allenamenti impazzano le voci di mercato e ognuno ha la sua idea, tifosi in primis. Su Ilbianconero.com vi faremo diventare "DS" della Juve, scegliendo il destino dei calciatori nella prossima finestra di mercato. Conferma o cessione?Il primo appuntamento è quello con Leonardo Bonucci, difensore centrale tornato alla Juve ormai una stagione e mezzo fa e che piano piano si è riconquistato la fiducia di tutto l'ambiente. L'inizio di questa stagione è stato da leader vero, senza Chiellini e con De Ligt da svezzare Bonucci è stato l'uomo forte della retroguardia bianconera per diversi mesi, prima di un piccolo calo di rendimento che ha fatto storcere il naso a tanti critici. Fresco di rinnovo, "Leo" resta sempre nel mirino dei top club e in particolare del Manchester City di Pep Guardiola, suo grande estimatore da sempre.Il nuovo accordo tra il difensore e il club bianconero è valido fino a giugno 2024 ed ha fatto salire lo stipendio del calciatore fino a 7 milioni di euro netti. Cifre che non spaventano il Manchester City:ma la Juve ovviamente valuta Bonucci molto di più. La volontà del calciatore (e quella del club) è di non separarsi ma in caso di offerta irrinunciabile (o possibilità di uno scambio) cosa dovrebbe fare la Juve?