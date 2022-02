Se qualcuno pensava ancora che fosse tutto un bellissimo sogno, ora deve ricredersi. Questa mattina Dusan Vlahovic si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Juventus, intervenendo in conferenza stampa in attesa del debutto sul campo con la nuova maglia, che potrebbe già avvenire domenica sera in casa contro il Verona. All'Allianz Stadium, il giovane centravanti serbo ha subito messo in luce la sua mentalità da leader, dicendosi consapevole del fatto che "la Juve non aspetta nessuno", ma facendo presente allo stesso tempo che "non può risolvere i problemi da solo". Nessuna pressione per lui, ma solo un chiaro obiettivo: vincere, lottando sempre fino alla fine.

Le sue parole sono state riprese dal nostro inviato Cristiano Corbo, che ne ha parlato in un video al termine della conferenza stampa. Eccolo di seguito, buona visione!