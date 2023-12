It appears Andrea Agnelli has gatecrashed this UEFA press conference... pic.twitter.com/5yC5mhz7vv — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 21, 2023

E' in corso la conferenza stampa della Uefa per rispondere dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea e l'annuncio di A22 che ha pubblicato il format della nuova superlega. Una conferenza in cui "in silenzio", e "senza farsi vedere", sta partecipando anche tramite collegamento l'ex presidente della Juve, Andrea Agnelli, uno dei fondatori del progetto Superlega e in aperto contrasto con Ceferin e la Uefa. Una rivelazione del giornalista inglese Ben Jacobs, che ha pubblicato sui social la foto.