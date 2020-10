La Juventus domenica pomeriggio giocherà a Cesena (casa provvisoria dello Spezia) la partita valida per la 6^ giornata di campionato. Una gara delicata per la Juve, che sul campo ha vinto solo nella partita inaugurale contro la Sampdoria. Dopodiché, solo pareggi e una vittoria a tavolino contro il Napoli. E in Champions League viene dal ko col Barcellona. ​ La consueta conferenza stampa della vigilia dell'allenatore bianconero Andrea Pirlo si terrà domani alle ore 14. La potrete seguire anche in diretta testuale qui su Ilbianconero.com.