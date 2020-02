La Juventus torna in campo domenica contro il Brescia, per una partita casalinga più agevole dell'impegno di Coppa contro il Milan che serve per riprendere la retta via smarrita nelle ultime settimane. Da Napoli, passando per Verona sino allo sterile pareggio di ieri sera, la Juventus non sembra vivere il suo momento migliore di forma. Così, domani alle 13.50, dalla sala stampa dell'Allianz, Maurizio Sarri risponderà alle domande dei giornalisti, per la consueta conferenza alla vigilia della gara di campionato contro le rondinelle. Sicuramente, sarà un'occasione in più per il tecnico toscano per sottolineare quali siano le cose che non funzionano in questa squadra. Dubbi che il campo dovrà poi sciogliere di conseguenza.