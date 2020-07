Vigilia dell’importante sfida di campionato tra Juventus e Milan a San Siro. Per i bianconeri sarà l’occasione di ipotecare ulteriormente la questione scudetto, ora che la Lazio è a -7 in classifica ed è scivolata proprio contro i rossoneri. Il tecnico della Juve Maurizio Sarri parlerà oggi alle 16.15, e sarà possibile vederla su Juventus Tv, su Sky Sport e in diretta testuale su IlBianconero.com. A seguire ci sarà l’allenamento pomeridiano.