Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona. Il tecnico bianconero parlerà quindi venerdì 7 febbraio alle ore 13.15 dalla sala stampa dell'Allianz Stadium. Potrete seguire la conferenza stampa in diretta su Juventus Tv oppure la classica diretta testuale integrale de Ilbianconero.com. Il match contro il Verona è invece in programma sabato alle ore 20.45 al Bentegodi. La Juve si preparerà alla sfida con un ultimo allenamento alla Continassa nel pomeriggio di venerdì, poi la partenza per Verona.