Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Milan. Il tecnico bianconero sta vivendo giorni complicati anche se la cena di lunedì sera con Andrea Agnelli ha parzialmente rasserenato l'umore del tecnico toscano che però adesso non può più sbagliare. Quello che si apre è un mese decisivo. Sarri parlerà anche di questo nella conferenza stampa delle 13.45 che anticipa la semifinale d'andata a San Siro e che potrete seguire in diretta su Ilbianconero.com e in diretta video su Juventus Tv.