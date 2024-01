Manca poco all'avvio del 2024 anche per la Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri scenderà in campo giovedì 4 gennaio alle 21 allo Stadium per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana. Prima però, è attesa la prima conferenza stampa di questo nuovo anno di Massimiliano Allegri, ma quando? Il tecnico livornese presenterà la gara ai giornalisti, nella solita sala conferenze dell'Allianz Stadium,Come di consueto potrete seguirla live su IlBianconero, anche in questo nuovo anno.