CONFERENZA STAMPA MONTEMURRO

Domani alle 15.15 una finale attende la Juventus Women. Allo stadio Zini di Cremona Sara Gama e compagne affronteranno la Roma di capitan Bartoli ed Alessandro Spugna. L'allenatore della Juventus Women Joeha presentato dallo stadio della città lombarda la gara di domani. Queste le sue parole:ROMA- "La Roma ha delle qualità da punto di vista della ripartenza specialmente. Abbiamo curato questi dettagli di quando abbiamo controllo della palla che noi abbiamo tantissimo. Quando la perdiamo abbiamo sofferto con questa squadra. Questa settimana abbiamo lavorato questi dettagli, ma non abbiamo cambiato il nostro gioco e il nostro stile. Questo è stato il messaggio in queste due settimane.""Non ho deciso esattamente le undici, il messaggio è che tutta la squadra è importante a prescindere dal minutaggio, anche chi è in panchina o in tribuna. Ho martellato sul concetto di essere uniti, dobbiamo farlo tutto insieme. Come nuove c’è solo Bragonzi"."Io sinceramente in una finale pensavo a più persone, specialmente in questo periodo di festività. È una finale, uno spettacolo. Credo sarà una bella pubblicità per il calcio femminile qui in Italia. Speriamo che con queste parole si arrivi anche a 10-15 mila persone"."Prima di Natale ho suggerito alla società di andare a Dubai di prendere il sole, c’era poco tempo e allora siamo andati a Biella per stare insieme con la squadra e fare dei lavori intensi. È stata veramente una bella settimana con le ragazze e lo staff, una bella situazione per stare insieme dopo la sosta".- "È una giornata importante a un anno dalla scomparsa di Vialli. Sappiamo com’era come persona e come giocatore. Speriamo di fare una grande festa dal punto di vista della partita, ma per quello che ha dato lui al calcio e a noi spero sia una grande celebrazione del suo carattere".