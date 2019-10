Claudio Marchisio sceglie ancora Torino, ancora l'Allianz Stadium, come base d'appoggio in questi mesi da "disoccupato" di lusso. Il Principino, infatti, ha indetto una conferenza stampa per il 3 ottobre, giovedì, che si terrà proprio nella sala stampa "Umberto e Gianni Agnelli" dello stadio juventino. Nell'incontro coi giornalisti, molto probabilmente svelerà quella che sarà la decisione finale riguardo alla sua carriera: Marchisio dirà basta, si fermerà. Farà spazio ad altro, nella sua vita. Dove vedere la conferenza? Le parole di Marchisio - appuntamento alle ore 15 - saranno live su IlBianconero.com, ma anche Sky Sport 24 trasmetterà in diretta la scelta sul futuro agonistico dell'ex bianconero. Per l’occasione, nel club Agnelli dell’Allianz Stadium si terrà in anteprima stampa la proiezione dello speciale realizzato da Sky Sport "MarchisIO. A colori, in bianco e nero".