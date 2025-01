Conferenza stampa Locatelli, le parole

Manuel, centrocampista della Juventus , si è unito a Thiago Motta nella conferenza stampa pre-partita per presentare la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan , che si disputerà domani sera.- "Il Milan è una squadra forte, con grandi individualità, davanti nell'uno contro uno. Hanno un allenatore nuovo ma dobbiamo pensare a noi. Quando ho giocato dietro mi sono trovato bene, sono a disposizione del mister".- "Un onore e una responsabilità. Io sono juventino da sempre, la fascia è un onore che non riesco a descrivere".- "Non può finire ancora in pareggio, siamo qui per portare a casa il trofeo. Loro hanno cambiato allenatore quindi giocheranno diversamente, servirà una partita di intensità".- "Un'opportunità, quando ti giochi un trofeo lo è sempre. Con la Fiorentina abbiamo avuto un grande atteggiamento, si deve far meglio ma siamo qui per provare a vincere".- "C'è stato in estate, ora siamo in una fase di crescita e dobbiamo migliorare, un passo alla volta".- "Sono partite secche, non c'è possibilità di errore e si decidono nei dettagli. Un anno importante, non ci deve mai mancare l'atteggiamento. La base deve essere quella, la voglia di giocare e andare su ogni palla".- "Siamo carichi e motivati, far parte della storia della Juve con un trofeo è qualcosa che vogliamo tutti. Vedremo se riusciremo ad andare in finale"."Una grande accoglienza, è bello perché la Juve è molto seguita".- "Un calcio in via di sviluppo, è migliorato tanto e hanno investito molto bene. Diventerà sempre più importante a livello internazionale".In conferenza stampa, Manuel Locatelli sarà protagonista nella presentazione del match, offrendo un'analisi sulla sfida imminente e le aspettative della squadra. Il centrocampista risponderà anche alle domande riguardanti il suo stato di forma personale, fornendo aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche e mentali. Inoltre, Locatelli condividerà dettagli sulla situazione generale del gruppo Juventus, soffermandosi sul morale della squadra, sulla preparazione per la partita e sull'importanza di mantenere un atteggiamento unito e determinato per affrontare le prossime sfide.