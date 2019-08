Oggi, martedì 20 agosto, Merih Demiral parlerà alla stampa dall'Allianz Stadium alle ore 14.30. Primo appuntamento con la stampa per il centrale turco arrivato dal Sassuolo in estate per 18 milioni di euro. Fabio Paratici ha svelato di aver rifiutato tante offerte per il calciatore in questa sessione di mercato. Oggi potrete seguire le sue parole con la classica diretta testuale de Ilbianconero.com oppure su Juventus TV o sul canale Youtube ufficiale del club bianconero.