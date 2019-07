Tutto in tre giorni. Anzi: due e mezzo.. Ed è pronto a farlo subito, perché già domani potrebbe arrivare la conferenza stampa di presentazione. I tempi sono effettivamente stretti: venerdì la partenza per l'Asia, tournée alla quale il centrale parteciperà sin da subito, entrando nei meccanismi di Sarri sotto il cielo asiatico. Prima, comunque, il bagno di folla tutto bianconero. Con l'arrivo di ieri le visite di oggi e soprattutto le prime parole di domani. Raiola ha già spiegato il motivo del suo arrivo: 'Qui per diventare il miglior centrale al mondo'.