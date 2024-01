CONFERENZA STAMPA CARUSO

Arianna, centrocampista classe 1999 dellaWomen ha presentato la finale di Supercoppa di domani alle 15.15 allo stadio Zinni di Cremona contro la Roma in conferenza stampa. Queste le parole della centrocampista:"A segnare non ci penso, se riuscirò a farlo in finale sarà contenta se aiuterà la squadra. Vincere la Supercoppa è uno dei nostri obiettivi"."Sono alla Juve da tanto tempo ma sono nata a Roma quindi domani sarà una finale da vivere"."La sosta mi fa venire più voglia di giocare. Non giochiamo da venti giorni quindi non vedo l'ora di scendere in campo e dimostrare come squadra e come singolo il lavoro fatto. Contro la Roma? Giocare sempre con la stessa squadra devi curare i dettagli perchè quelli fanno la differenza. Domani noi non pensiamo sia la Roma ma semplicemente che è una finale e va portata a casa"."Sono contenta che ci saranno 6mila spettatori che forse era impensabile. Siamo contente, spero che noi come Juventus e la Roma possiamo dare spettacolo"."Persa ai rigori, fa ancora male, sappiamo che va chiusa prima di arrivare ai rigori. Sarà fondamentale fare di tutto per chiuderla nei novanta minuti"."Ringrazio chi mi ha votata. Migliorare è sempre uno stimolo, cerco sempre di rispondere alle richieste del mister e continuerò a fare il mio lavoro".