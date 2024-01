Latornerà in campo domenica allo stadio Arechi di Salerno, ancora una volta contro la Salernitana di Filippo Inzaghi, sconfitta ieri sera in Coppa Italia per 6-1. Quindi per Massimilianoè già tempo di un'altra conferenza stampa e di un'altra vigilia da vivere. Allegri infatti presenterà la gara contro la Salernitana domani in conferenza stampa, nella sala consueta dell'Allianz Stadium, alle ore 11.30. Bianconeri che dopo la seduta di allenamento del pomeriggio partiranno per Salerno. Come di consueto potrete seguire la conferenza stampa qui su IlBianconero.