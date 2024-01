Lascenderà in campo giovedì sera alle 21 tra le mura amiche dello Stadium per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Prima però, come di consueto il tecnico della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, presenterà la gara in conferenza stampa. Prevista domani, alle ore 14.15 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium. Come di consueto potrete seguirla in diretta con noi su IlBianconero.